Bursa'nın İnegöl ilçesinde görülen geyik sürüsü, vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı.

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Hacıkara Mahallesi yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde yol üzerinde seyir halinde olan sürücüler, aniden karşılarına çıkan geyik sürüsüyle büyük şaşkınlık yaşadı. 8 geyikten oluşan sürü, bir süre yol kenarında ilerleyerek çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülen geyikler, sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Bazı sürücüler araçlarını yavaşlatarak bu anları izlerken, bazıları ise o anları kayda almayı tercih etti.

Kısa süre yol kenarında ilerleyen geyik sürüsü, daha sonra hızla yön değiştirerek yol kenarındaki ormanlık alana girdi. Ağaçlık alan içerisinde gözden kaybolan geyikler, izlerini kısa sürede kaybettirdi.

Uzmanlar, özellikle kırsal bölgelerde yaban hayvanlarının zaman zaman yiyecek arayışı ya da doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşabildiğini belirtiyor. Bu tür durumlarda sürücülerin daha dikkatli olması ve ani manevralardan kaçınması gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan, geyiklerin doğal ortamlarında görüntülenmesi doğaseverler tarafından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilirken, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.