Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 2025, deniz safhasının ardından başarıyla tamamlandı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 2025, deniz safhasının icra edilmesiyle beraber başarıyla sonlandı. Tatbikat, Sancak gemisi TCSG Yaşam arama kurtarma gemisinin Gazimağusa Limanı’ndan ayrılmasıyla tatbikatın deniz safhası başladı. Ardından geminin tatbikat bölgesine ulaşmasıyla senaryo gereği planlanan arama kurtarma faaliyetlerine geçildi.

Senaryo başarıyla icra edildi

Gerçekleştirilen tatbikat senaryosu çerçevesinde, Türk arama kurtarma bölgesi içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu arama kurtarma harekatı başladı. Gemilerden gelen tehlike sinyali sonrasında Türkiye ve KKTC arama kurtarma ekipleri beklemeksizin harekete geçti. Arama kurtarma uçakları vasıtasıyla yer tespit çalışmaları başladı. Tespit edilen kazazedeler "quick strop" yöntemi ve yüzer sedye kullanarak kurtarırken, yaralılar da sağlık kontrolü için helikopterle TCSG Dost’a sevk edildi. Diğer kazazedeler ise hızlı kurtarma botları vasıtasıyla kurtarıldı.

Kaza sonrası kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisine ise Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi tarafından operasyon düzenlendi. Kuru yük gemisi kontrol altına alındığı sırada düzensiz göçmenler tarafından yangın çıkarılması üzerine mürettebat ve göçmenler, sahil güvenlik botlarıyla tahliye edildi. Yangın, TCSG Dost tarafından su püskürtülerek söndürüldü.

Tatbikatın deniz safhasının ikinci bölümünde, Gazimağusa açıklarında ticari gemi ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin helikopter yardımıyla kurtarılmasına yönelik faaliyet icra edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tatbikata katılan hava ve deniz araçları, TCSG Yaşam’ın önünde selamlama geçişi yaptı.

Tüm personelimizi canı gönülden tebrik ediyorum"

Tatbikatın tamamlanmasının ardından konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, icra edilen bu tatbikat arama kurtarma teşkilatlarının karşılıklı uyum ile iş birliğini artırmak ve arama kurtarma faaliyetlerindeki reaksiyon sürelerini minimuma indirmek bakımından önemli olduğunu ifade ederek, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın unsur ve personelini yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin Mavi Vatan’da çok önemli görevler icra ettiğini belirten Sağlam, "Arama Kurtarma Teşkilatlarımızın sahip oldukları gücü, potansiyeli ve kabiliyeti sergiledikleri Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın başarılı ile icra edilmesine katkıda bulunan tüm personelimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Arama kurtarma teşkilatlarımızın ihtiyaç duyulan her an, her olayda hayat kurtarmak adına hazır olduklarını gururla belirtmek istiyorum. Tatbikata katılan yabancı ülke temsilcileri, başta Azerbaycan, Cibuti olmak üzere katılımlarından dolayı kendilerine de teşekkür ediyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı aynı zamanda bir kolluk birimi. Mavi Vatan’daki güvenlikle ilgili asayişle ilgili de son derece önemli görevler icra etmektedir. Bugün sadece arama kurtarma boyutunu tatbikat olarak sizlere gösterme fırsatını bulduk. Ama göç ve göçmen kaçakçılığından tutun da asayişe mugayir tüm olaylarda artık denizlerde, mavi vatanda sahil güvenliğinin gözünü bütün dünya görmektedir ve bundan sonra da görmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’yi desteklemeye var gücüyle devam edecektir"

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ise tatbikatın, Doğu Akdeniz, KKTC hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda yapıldığı ifade ederek, "Denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, arama kurtarma faaliyetlerinde müdahale etme süresini minimuma indirmek, her iki ülkenin arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesi ile birlikte karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilmiştir" diye konuştu.

Tatbikat dahilinde uygulanan senaryoların başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Kendir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tatbikatın 24 ve 25 Haziran’da icra edilen fiili kısmına, Türkiye Cumhuriyetinden 1 fırkateyn, 1 insansız hava aracı, 3 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 7 helikopter, 3 uçak, 2 arama kurtarma timi, 1 özel harekat timi ile 1 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, KKTC’den ise, 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve 5 arama kurtarma timi iştirak etmiştir. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 arama kurtarma tatbikatında, arama kurtarma teşkilatlarının iş birliği ve koordinasyonu pekiştirilerek askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının birlikte çalışabilirliği ile arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usulleri denenmiştir."

Arama kurtarma kabiliyetlerinin her geçen gün geliştiğini işaret eden Kendir, "Sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği tüm görevlerde ’önce insan’ prensibiyle hareket eden arama kurtarma teşkilatımız, bu zorunluluğun farkındalığıyla gerçekleştirdiği tatbikatlar neticesinde arama kurtarma faaliyetlerindeki performansını daha da geliştirmektedir. 7 gün 24 saat esasına göre görev icra eden arama kurtarma unsurlarımızın bugün gerçekleştirdiği bu tatbikat, çevre denizlerimizde meydana gelebilecek her türlü olay karşısında üstlendiğimiz sorumluluğun ve etkin bir arama kurtarma teşkilatına sahip olduğumuzun en net göstergesidir. İnsan hayatını riske edebilecek muhtemel tehlike durumlarında, hazırlıklı bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilebilmesi maksadıyla, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’yi desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya var gücüyle devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.