Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Üretici Kadınlar Önlük Giyme törenine katıldı.

Kent Konseyi ve Türk Kadınlar Birliği çatısı altında faaliyet gösteren kadınlarla bir araya gelen Başkan Subaşı, kadınları dinleyerek talep ve görüşlerini aldı. Kadınların çalışma ve sosyal hayattaki yerine değinen Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm çalışmalara imkanları ölçüsünde katkı verdiklerini hatırlattı.

Kadınların yaptıkları çalışmaların son derece önemli olduğunu kaydeden Başkan Subaşı, ‘’Kent Konseyi ve Türk Kadınlar Birliği çatısı altındaki kadınlarımızla bir araya gelerek ’Üretici Kadınlar Önlük Giyme Töreni’ni gerçekleştirdik. Kadınların üretimde, istihdamda ve toplumsal yaşamın her alanında güçlü ve eşit bireyler olarak yer almaları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar da düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı’na teşekkür etti.