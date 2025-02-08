Manisalı şehit Mehmet Savunmaz, şehit oluşunun 33. yılında, adını taşıyan Yunusemre Barbaros Mahallesi Mehmet Savunmaz Ortaokulu’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen törenle anıldı. Şehidin aziz hatırası, ailesi, öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen anlamlı törenle yaşatıldı.

1 Şubat 1992 tarihinde Şırnak’ın Gömeç köyünde operasyon dönüşünde şehit olan piyade komando Mehmet Savunmaz, şehit oluşunun 33. yılında, adını taşıyan ortaokulda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen törenle anıldı. Şehidin ikiz kardeşi Kazım Savunmaz’a, öğrenciler tarafından Türk Bayrağı takdim edildi ve şehidin yaşamının anlatıldığı etkinlik düzendi. Mevlit ve duaların ardından, şehidin anılarının yer aldığı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Çok sayıda vatandaşın takip ettiği sergide, şehit Mehmet Savunmaz’ın, çocukluğundan gençlik yıllarına futbol aşkından askerlik günlerine kadar çok sayıda fotoğrafı yer aldı.

Anma programına, şehidin ailesi, gaziler, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Fatih Bozkurt, Yunusemre İlçe Müftüsü Ali Efe, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ve Özge Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Savunmaz’ın adının eğitim yuvasında yaşatılmasının büyük bir anlam taşıdığını belirten katılımcılar, şehidin isminin yaşatılmasının ve vatan sevgisinin bu gibi etkinliklerle gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.