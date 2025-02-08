Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının tamamını ilçe belediyeleri ile koordineli şekilde ulaşıma açtı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle 18 ilçede etkin çalışmalara imza attı. Yüksek kesimlerde kar nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarının tamamı açıldı. Mahalle aralarındaki yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları, ilçe belediyeleri ile birlikte yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Ulaşımın aksamasını önlemek adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlçe belediyelerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Şu anda ulaşımın sağlanamadığı mahallemiz yok, yeni yağışlar için de hazırlıklıyız" denildi.