24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Programa Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Uygun, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada 'Bugün, millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği anlamlı bir gündür. Sizler, genç zihinleri bilgi ve erdemle yoğuran, geleceğin mimarlarısınız' ifadelerini kullandı.

Vali Aziz Yıldırım ise öğretmenlerin sadece bir eğitimci değil, aynı zamanda bir yol gösterici olduğunu vurgulayarak 'Öğretmenlerimiz, bilgiye rehberlik eden, geleceği inşa eden ve toplumumuzun en değerli mirasını oluşturan kişilerdir. Bugün, onlara duyduğumuz minnettarlığı ifade etme fırsatı buluyoruz' dedi.

Öğretmenlere özel hazırlanan resim sergisi ve müzik dinletisi büyük beğeni toplarken, günün anlam ve önemine için düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri ise törenle verildi. Program öğretmenlere çeşitli hediyelerin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.