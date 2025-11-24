Trabzon'un Yomra ilçesinde bugün yöreye has ürün veren elma ve armut fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye tarafından ilçe halkına Hürriyet Parkı'nda 5 bin Yomra elması, 4 bin de Yomra armudu fidanı dağıtılırken, törende konuşan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra Elması'nın geleceğine yönelik kararlı çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Başkan Bıyık, 'Yomra Elması'nın her geçen gün daha da kalıcı olması ve ilçemizin önemli bir markası hâline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı sektörlerde, farklı lezzetlerle Yomra Elmamızı buluşturmaya devam edeceğiz. Böylelikle markalaşma sürecine de önemli katkı sağlamış olacağız. Bu süreçte ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl ilçemizde bir satış ofisi kuracağız. Bu satış ofisinde hem fidanlara hem de elma ve armuttan üretilen ürünlerimize kolayca ulaşılabilecek. Böylelikle hem ürünlerimizin hem de fidelerimizin erişilebilirliğini artırarak üreticilerimize ve vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağlamış olacağız' dedi.