Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçe merkezinde, evsel nitelikli atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için ana kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışmasına başlarken, il genelinde hayata geçirilen altyapı seferberliği nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesinin Salihli’de üretim yapan beton boru ve kilit parke fabrikasındaki üretimin de iki katına çıkarıldığı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımları ile dirençli bir kent inşa etmek için adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gölmarmara’da da önemli bir yatırım hayata geçirildi. Gölmarmara merkezde evsel nitelikli atık suları, atık su arıtma tesisine taşıyan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ana kanalizasyon kollektör hattının yenilenmesi için çalışmalara başlandı. 5 milyon 379 bin TL yatırım ile yapılan 800 metrelik hat döşeme çalışmanın tamamlanması ile birlikte Gölmarmara ilçe merkezinde evsel nitelikli atık su sorunu ortadan kaldırılacak. Çalışmaları, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, Bakım Onarım Şube Müdürü Cem Güler, İlçe Şefi Lütfi Ersöz de yerinde inceledi.

Beton boruları büyükşehir üretiyor

Gölmarmara’daki hat döşeme çalışmasında kullanılan beton borular, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli’deki fabrikasında üretiliyor. ‘Altyapı Seferberliği’ kapsamında üretimin iki katına çıkarıldığı beton parke, bordür ve boru üretim fabrikasında üretilen malzemeler ile kentin altyapı ihtiyaçları karşılanıyor.

"Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, hat döşeme çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gölmarmara’nın evsel atık suyunu taşıyan, Kayapınar’dan atık su arıtma tesisine kadar giden kollektör hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle Büyükşehir ekipleri tarafından altyapı çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Talat Postacı’ya, çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gölmarmara’yı yalnız bırakmadıkları için, bizlere destek oldukları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir ay gibi kısa bir sürede yeni yapılan sanayinin de kronik sorununu ortadan kaldırıyoruz. Hep birlikte Manisa için Gölmarmara için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kanalizasyon Daire Başkanı Şahika Orhan ise "Hattımız her yıl 1-2 defa arıza yapmaktaydı ve ilçe şefliği ekiplerimizle tamiratını gerçekleştiriyorduk. Ancak, hat derinliğinin 5,5-6 metrelerde olması sebebiyle tamirat işlerini çok güçlükle yapabiliyorduk. Bu durumun sık sık tekrarlanması nedeniyle Ferdi Başkanımızın da talimatıyla hattımızın büyük bir bölümünde yenileme çalışmasına başladık. Bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte arızaları ortadan kaldırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gölmarmara Küçük Sanayi Sitesi Yöneticisi Ertan Ergünal, altyapı çalışmasının ilçeler için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Yapılan işlemler hem sanayi hem de Gölmarmara için önemliydi. Yıllarca kanalizasyon sorunları yaşamıştık. Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz. Ferdi Başkan’ı geldiği günden beri takip ediyorum. Çok iyi çalışıyor. Manisa için bir nimet. Herkesin de bu şekilde düşündüğünü biliyorum" dedi.

Üretim iki katına çıktı

Salihli’de üretim yapan beton boru ve kilit parke fabrikasının sorumlusu Hüseyin Tosun da "Kilit parke üretiyoruz. Çeşitli ölçülerde beton boru üretiyoruz. Kanalizasyon Dairesi’nin yaptığı çalışmalarda kullandığı beton boruları tamamen tesisimizde kendi imkanlarımızla üretmekteyiz. Altyapı seferberliği nedeniyle üretimimiz iki katına çıktı" diye konuştu.