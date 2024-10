Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadınların hem ülke için hem de aile için önemine vurgu yaparak, “Kadınlar bizler için önemli olduğu kadar bu ülkenin gerçekten temel taşı, ihtiyacı. Biz ülkemizi, memleketimizi kadınlarla kalkındıracağız. Kadınlara dokunan projelere ağırlık vereceğiz, yeni projeler yapacağız” dedi.

Başkan Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Kadının emeği, toprağın bereketi’ sloganıyla düzenlenen ‘Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ etkinliğinde 13 ilçeden gelen binlerce üretici kadın ile bir araya geldi. Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen programda Başkan Seçer ve Meral Seçer, kadınların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Kadınlar, program öncesinde Tarsus Gençlik Kampını ve Tarsus Doğa Parkını gezdiler ve etkinlikte çocuklar da kendileri için hazırlanan alanlarda doyasıya eğlenme fırsatı buldular.

“Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanındayız”

Atatürk’ün ‘Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadınların eseridir’ sözüyle konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Çamlıyayla’dan Mut’a, Anamur’dan Tarsus’a kadar Mersin’in her köşesinden gelen kadın çiftçilerle birlik, beraberlik, kardeşlik mesajı verdi. En büyük gücün birlik, beraberlik, hoş görü ve yardımseverlik olduğunun altını çizen Seçer, “Biz herkesin belediye başkanıyız. Kentimize, kentimizde yaşayanlara, canlılara, çevreye saygılıyız. Her şeyden öte üretene, çalışana, alın teri dökene hem saygılıyız hem sizler gibi onların da yanındayız” sözlerine yer verdi. Kadın çiftçilerin alın teri dökerek ürettiğini vurgulayan Seçer, “Sizin tek amacınız; çocuklarınız ve aileniz kimseye muhtaç olmasın, kışın kafanızı sokacak sıcak bir yuva, oturduğunuz zaman kaşıklayacağınız aş-ekmek olsun. Bir de ‘çocuklarımız okusun, ülkesine yararlı insanlar olsun, vatan-millet sevgisini, insanlık sevgisini bilsin’ diyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Milyonlarca söz veriyorum; her zaman sizin yanınızdayız”

Göreve geldiği 2019 yılından sonra kadınların kentte güçlenmesi için yaptıkları çalışmaları sayan Seçer, “Çünkü ben istiyorum ki sizler çalışın, emek edin, iş birliğine açık olun. Bakın milyonlarca söz veriyorum; her zaman sizin yanınızdayız. Biz biliyoruz ki ülke kalkınacaksa üretenle, çalışanla, ülke kalkınacaksa başta kadınlarla kalkınacak” diye konuştu. Kadınlara güvendiğini ve inandığını söyleyen Seçer, kadınların yeterince destek almadığını ve sorunlarıyla yalnız başlarına bırakıldığını savunarak, belediyelerin kadınların yanında olması gerektiğini söyledi. Seçer, bu kapsamda göreve gelir gelmez Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığını kurduklarını hatırlattı.

“Eşitler arasında dengeler bozulmasın diye kadınlara pozitif ayrımcılık yaptık”

Büyükşehir Belediyesinde çalışan kadın sayısını da arttırdıklarını söyleyen Seçer, “Eşitler arasında dengeler bozulmasın diye kadınlara pozitif ayrımcılık yaptık. Göreve geldiğimizde belediyede çalışan her 100 çalışma arkadaşımızın 18’i kadındı, şimdi bu 25 oldu. Bunu daha da arttıracağız, nüfusumuzun yüzde 50’si kadın, yüzde 50’si erkek. O zaman her alanda erkeklerle kadınlar makamları, mevkileri en az yarı yarıya paylaşacak” diyerek, milletvekilliğinden meclis üyeliğine, belediye başkanlığından muhtarlığa Türkiye’de kadınların da eşit söz sahibi olması için çalışacaklarını kaydetti.

Büyükşehir sermayesi olmayan üretici kadınların sermayesi oldu

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kenti çok iyi bildiğini ve yoğun çalıştığını belirten Seçer, etkinliğin yapılmasında destek olan tüm birimlere teşekkür ederek konuşmasını sürdürdü. Tarımı desteklediklerini, tarımla ilgilenen kadınları ise daha fazla desteklediklerini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Fide-fidan, çiçek soğanı destekleri kapsamında bugüne kadar 25 binden fazla üretici bizden destek almış, bunun yaklaşık olarak 6 bini kadın üretici. Daha fazla olsun, daha fazla üretime katılın. Kadınlar, bizden daha fazla talepte bulunsun.”

En çok önemsedikleri projelerden birinin ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ olduğuna dikkat çeken Seçer, “5 yılda 300 aile işletmesi kurduk. Toroslar’ın eteklerindeki Yörük bacılar, taşı sıksa suyunu çıkarır, hayvancılığı biliyor, gücü yerinde, imkanı var ama sermayesi yok. Her bir aileye 25 hayvan verdik, 1 yıllık yemini, veteriner hizmetlerini verdik ve proje devam ediyor. Şimdi her kurduğumuz çiftlikten verdiğimiz hayvanların yavruları iade edildi, o da bir başkasına gitti. Çarkı biz döndürdük, devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl 60 aileye yeni bir işletme kuruyor. Projeye dahil olan, çiftlik kuran üreticilerimiz sayesinde toplamda 300 üreticinin 156’sı kadın. Onların eline, yüreğine, alın terine, emeğine sağlık” şeklinde konuştu.

“Meslek öğrenmek istiyorsanız bize müracaat edin”

Başkan Seçer, üretici kadınlar için, arıcılık malzemelerinden güneş paneline, alet ekipmandan hamur yoğurma makinesine kadar birçok kalemde destek sunduklarını belirtti. Kadınların, bir talepleri olması halinde ’Alo 185’i aramalarını söyleyen Başkan Seçer, “Hangi konu olursa olsun bizimle iletişim kurun. Meslek öğrenmek istiyorsanız bize müracaat edin. Marangoz bile yetiştiriyoruz, şart değil yabancı dil kursu, tekstil ya da farklı bir meslek kursu. Kaynakçı, duvarcı kadın ustamız var, hepsini yapabilirsiniz. Sizler işinizi daha temiz ve titiz yapıyorsunuz. Her işi de yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Biz, 5 yıl boyunca halkın gönlüne giren hizmetler peşinde koştuk”

Okuma yazma bilmeyen kadınların Büyükşehir Belediyesinin okuma yazma kurslarından faydalanabileceğini söyleyen Başkan Seçer, Refakatçi Evi adı altında uzak mahallelerden ve kırsaldan gelen hasta ve hasta yakınlarına hizmet veren Dosthane’yi anlattı. Mersin’de tedavi görmek zorunda kalan hastaların ve yakınlarının evinin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu kaydeden Seçer, “Sizin aileniz Mersin’de. Sizin aileniz Tarsus’ta. Belediye sizin. Bu hizmetleri bilin. Onun için bizleri takip edin. Belediyenin işi sadece yol yapmak, bina yapmak ya da konser vermek değil. Biz 5 yıl boyunca; halkın gönlüne giren, onun acısını azaltan, mutluluğunu çoğaltan hizmetlerin peşinde koştuk. İkinci beş yılımızda, aynı duygu ve düşüncelerle hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kadınlar bu ülkenin temel taşı”

Kadınlara, Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerine gitmeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Seçer, yakın zamanda açacakları ile birlikte Çocuk Gelişim Merkezlerinin sayısının 12’yi bulduğunu sözlerine ekledi. Başkan Seçer, Tarsus’tan Anamur’a kadar olmayan her bölgeye Çocuk Gelişim Merkezi yapacaklarını da söyledi. Kadınların hem ülke için hem de aile için önemine vurgu yapan Seçer, “Kadınlar bizler için önemli olduğu kadar bu ülkenin gerçekten temel taşı, ihtiyacı. Çocuklarımızı büyüten, ailemizi diri ve bir arada tutan evimizin direği. Biz ülkemizi, memleketimizi sizlerle kalkındıracağız. Kadınlara dokunan projelere ağırlık vereceğiz, yeni projeler yapacağız” diye konuştu.

“Tarımın belkemiği siz değerli kadınlarsınız”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise son yıllarda üretmenin öneminin daha çok anlaşıldığını ifade ederek, “Üretmeyince tükeneceğimizi gördük. Tarım çok önemli ama tarımın önemine değer katan, tarımın belkemiği siz değerli kadınlarsınız. Köylerde kadınlar sadece üretim yapmıyor. Evinin temizliğini yapıyor, yaşlısına, çocuğuna bakıyor, oyasını işliyor, yemeğini yapıyor. Bunun yanında tohumu alıp toprağa atıyor. Toprağı fide yapıyor. Sebzesinden yemeğini yapıyor. Salçasını, konservesini, kurutmasını yapıyor. Hem ailesini hem çevresini besliyor. O kadar kıymetli şeyler yapıyor ki kadınların kıymetinin daha çok bilinmesi gerekiyor. Kadınlar, bu kadar ağır yükü çekiyorlar, üretim yapıyorlar, benim en çok istediğim şey üretimden vazgeçmemeleri” dedi.

Konuşmaların ardından üretici kadınlar, kendi yetiştirmiş oldukları ürünlerden Başkan Seçer ve Meral Seçer’e hediye ettiler.