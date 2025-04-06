Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin’de oynanan karşılaşmada Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Emre Mor’un pasında ceza sahası içinde kaleci Bekaj ile karşı karşıya kalan Emre Akbaba’nın vuruşunda Bekaj topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
54. dakikada Ampem’in pasıyla topla buluşan Umut Meraş’un sol çaprazdan vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
79. dakikada Görkem’in pasında arka direkte topla buluşan Strandberg’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
81. dakikada Boutobba’nın sağ kanattan ortasında kale önünde topa iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.
86. dakikada Görkem’in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+1 dakikada Rui Pedro’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke topu kurtardı.
Hakemler: Burak Pakkan, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Kamil Ahmet Çöretçi dk. 88), Massanga, Fernandes (Rui Pedro dk. 64), Görkem Sağlam (Okoronkwo dk. 88), Bamgboye (Strandberg dk. 72), Boutobba, Aboubakar
Yedekler: Emir Dadük, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Deniz Aksoy
Teknik Direktör: Murat Şahin
Eyüpspor: Berke Özer, Melih, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Emre Akbaba (Umut Bozok dk. 71), Emre Mor (Hamza Akman dk. 63), Tayfur Bingöl (Veza dk. 88), Prince Ampem (Halil Akbunar dk. 84), Mame Tiham (Caner dk. 84)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Hüseyin Maldar, Erdem Çalık
Teknik Direktör: Arda Turan
Gol: Mame Tiham (dk. 23) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Luccas Claro, Ampem, Emre Mor, Melih, Caner (Eyüpspor), Bamgboye, Cemali Sertel, Massanga (Hatayspor)