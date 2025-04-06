Ramazan ayında en çok ilgi gören teknoloji ürünleri belli oldu. Akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde yerini korurken, LCD TV’ler ve robot süpürgeler bu dönemin en fazla yükselişe geçen teknolojik ürünleri oldu.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, ramazan ayı boyunca teknoloji alışverişlerindeki tüketici tercihlerini açıkladı.

Verilere göre Ramazan ayı boyunca akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde liderliğini sürdürürken, eğlence ve eğitim dünyasının en önemli ürünleri olan LCD TV’ler ve tabletler popülerliklerini korudu.

Kullanım kolaylığıyla evlerin vazgeçilmezlerinden olan şarjlı ve robot süpürgelere talep artarak devam ederken, geçen yılki ramazana göre robot süpürge satışları yüzde 123 artış gösterdi. Ramazan döneminde blender seti, kahve makinesi ve fritöz gibi pratik mutfak aletlerine olan ilgi de arttı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TEKNOLOJİLER…

Ramazan ayına en çok tercih edilen ve ciroya önemli katkı yapan ürünler sırasıyla akıllı telefon, LCD TV, robot süpürge, tablet, şarjlı süpürge, notebook, akıllı saat, gaming notebook, bluetooth kulaklık ve espresso makinesi oldu.

Akıllı telefonlarda 128 GB ve 256 GB hafıza tercihleri öne çıkarken, LCD TV’lerde sırasıyla 65, 55, 75 ve 50 inç ekranlar tüketicilerin en çok tercih ettikleri ekran boyutları oldu.

Bir önceki aya göre ütü satışları yüzde 34, fritöz yüzde 49, halı yıkama makinesi yüzde 92 ve blender seti ürünleri yüzde 17 büyüdü.