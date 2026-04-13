Mersin'de Mezitli Belediyesinin ücretsiz kurs ve atölyeleri, vatandaşlara hem yeni beceriler kazandırıyor hem de sosyal yaşamı güçlendiriyor.

Mezitli Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği kurs ve atölye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sanattan kişisel gelişime, fotoğrafçılıktan meditasyona kadar birçok farklı alanda açılan kurslar, Mezitlililerden yoğun ilgi görüyor.

Mezitli Belediyesi Sanat ve Etkinlik Merkezinde gerçekleştirilen Temel Fotoğrafçılık Kursu, Sanatsal Duvar Çalışması, Serbest Resim Atölyesi ve Transandantal Meditasyon gibi etkinlikler, her yaştan vatandaşı bir araya getirerek hem öğrenme hem de sosyalleşme imkânı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslar, katılımcılara yeni beceriler kazandırırken, aynı zamanda keyifli vakit geçirme fırsatı sağlıyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler sayesinde vatandaşlar hem teorik bilgi ediniyor hem de uygulamalı çalışmalarla kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Özellikle sanat ve kişisel gelişim alanındaki etkinliklerin yoğun ilgi görmesi, Mezitli'de sosyal ve kültürel yaşamı her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kurslara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Mezitli'de bizim için en önemli konulardan biri de vatandaşımız için sosyal alanlarını genişletebilmek ve fırsat oluşturabilmek. Bu doğrultuda da sosyal yaşamı güçlendiren belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın kendilerini geliştirebileceği, sosyalleşebileceği alanlar oluşturmak bizim önceliğimiz. Kurslarımıza gösterilen yoğun ilgi de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor' dedi.