Mezitli ilçesinde eğitim alanında örnek bir başarıya imza atan Ülker Özkan Anaokulu, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla önemli bir ödüle layık görüldü.

Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çevre politikaları kapsamında ,çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmalarla Milli Eğitim bakanı Yusuf Tekin tarafından Ülker Özkan Anaokuluna “Çevre Beratı” verildi. Söz konusu ödül, çevrenin korunması, geliştirilmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması yönünde gerçekleştirilen çalışmalar ile sıfır atık yönetimi alanındaki örnek uygulamaların bir sonucu olarak takdim edildi.

Okulda yürütülen projeler kapsamında öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenirken, geri dönüşüm alışkanlıklarının kazandırılması, atıkların ayrıştırılması ve doğa dostu uygulamaların günlük eğitim sürecine entegre edilmesi dikkat çekti. Eğitim-öğretim faaliyetleriyle birlikte sürdürülen bu çalışmaların, hem öğrencilere hem de velilere yönelik farkındalık oluşturduğu ifade edildi.

“Çevre Beratı”, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas tarafından Okul Müdürü Sema Sülün’e takdim edildi. Törende konuşan yetkililer, okulun ortaya koyduğu örnek çalışmaların diğer eğitim kurumlarına da ilham verdiğini vurguladı.

Yetkililer, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkı sunan tüm idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, bu tür projelerin artarak devam etmesinin önemine dikkat çekti.