Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Festivaline geri dönüşüm atölyesinde hazırlanan tasarımlarla katıldı. Festival kortejinde sergilenen kostüm ve tasarımlar, izleyicilerden ilgi görürken, Tarsus Belediyesi, festival kapsamında gerçekleştirilen Kortej Kostümleri Tasarım Yarışmasında takım mansiyon ödülüne layık görüldü.

Tarsus Belediyesi bünyesinde üretilen çalışmalar, geri dönüşümün yalnızca bir çevre yaklaşımı olmadığını, üretim ve farkındalık boyutuyla da değer oluşturduğunu ortaya koyarak sürdürülebilir yaşam anlayışına katkı sundu.