Erzurumlu ünlü hukukçu Ebubekir Elmalı, Erzurumspor’a sponsor müjdeleri vermeye devam ediyor.

Erzurumspor’a destek için girişimlerini sürdüren ve aldığı sponsorluklar ile hem kulübe maddi destek sağlayan hem de Erzurumspor sevgisini daha da yaygınlaştırmak için mavi beyazlı forma dağıtımı yaparak camianın takdirini kazanan Av. Ebubekir Elmalı, Kulübe müjde vermeye devam ediyor.

Gittiği her platformda Erzurumspor’un tanıtımını yapan ve mavi beyazlı formayı üzerinden çıkarmayan Ebubekir Elmalı, Deplasmanlarda oynanacak olan İstanbulspor ve Manisaspor maçları içinde bir sponsor daha müjdesi vererek kulübün kasasına 600 bin TL’lik destek sağladı.

Daha önce Türk-İspanyol ortaklığındaki Opus firması ile 600 bin TL bedelle iki maçlık göğüs reklam sponsorluğu anlaşması yapan Avukat Elmalı, sonrasında da Mardinli iş insanı Mehmet Kızılay’a ait olan “Dunaysır Yemek" ile tek maçlık 300 bin TL karşılığında anlaşmaya imza atmıştı.

Erzurumspor’a destek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurt dışındaki müvekkilleri ile yoğun görüşmeler gerçekleştiren Erzurum ve Erzurumspor sevdalısı Av. Ebubekir Elmalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bir müjde daha verdi. Elmalı, Agro-Tech Almanya menşeli dev tarım şirketi ve Hünnap bebe bisküvisinde sektör liderinin yetkilileri yaptığı görüşme sonrasında iki maç göğüs sponsorluğunda anlaştı ve kulübe 600 bin TL daha girdi sağladı.

Kulüp için yaptığı başarılı çalışmalar ile camianın takdirini kazanan ve Erzurumluların da büyük beğenisini kazanan Ebubekir Elmalı, "Bir yandan Erzurumspor’a destek olurken diğer yandan bu sektöründe lider firmalarını özellikle seçerek Erzurumspor’un kurumsal kimliğine değer katacak firmalar olmasına özen gösteriyorum. Kulübümüze destek için çalışmalarım devam edecek. Bizim başka Erzurumsporumuz yok. Hep destek Tam destek olacağız" dedi.

Bu arada Erzurumspor’a sponsorluk konusunda jest üstüne jest yapan Avukat Elmalı’nın bu sezon mavi beyazlı kulübe sağlamış olduğu göğüs reklam sponsorluğu bedeli 1.5 milyon TL’ye ulaştı. Elmalı, ayrıca bugüne kadar Mavi Beyazlı taraftarlara da 200 bin TL’yi aşan miktarda forma dağıtımı yaptı.