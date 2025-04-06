Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında ONVO Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Mersin Spor Kulübü’nü 66-63’lük skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor: 0 - Eyüpspor: 1 Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor: 0 - Eyüpspor: 1

Hakemler: Murat Ciner, Polat Parlak, Emin Moğulkoç

Mersin Spor Kulübü: Olaseni 13, Cobbs 5, Pineiro 1, Cruz 10, Canberk Kuş 2, Efianayi 10, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 13, Magnay 9

Başantrenör: Can Sevim

Büyükçekmece Basketbol: Rebic 2, Franke 19, Starks 8, Emircan Koşut , Bruinsma 7, Ata Kahraman 4, Sajus 9, Love 13, Yesukan Onar 4, Zagorac

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 17-17

Devre: 37-37

3. Periyot: 56-55 (Mersin Spor lehine)

Kaynak: İHA