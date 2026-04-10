Mersin'in Anamur ilçesinde 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında düzenlenen eğitim seminerleri tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda Anamur İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda, hacı adaylarına Kabe maketi eşliğinde uygulamalı eğitim verildi.

Mus'ab Bin Umeyr Erkek Kur'an Kursunda iki gün süren eğitim programında, hac ibadetinin tüm aşamaları detaylı şekilde anlatıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Fidan tarafından hac ve umre menasiki Kabe maketi üzerinden uygulamalı olarak gösterilirken, tavaf, sa'y ve ihram gibi ibadetlerin usulüne uygun şekilde nasıl yapılacağı sahada anlatıldı.

Müftü Fidan, hac ibadetinin sadece şekli bir görev olmadığını belirterek, ihlas, samimiyet ve niyetin önemine dikkat çekti. Haccın sabır, tevazu ve kardeşlik bilincini pekiştiren yönlerine vurgu yapılan eğitimlerde, ibadetin manevi boyutunun da altı çizildi.

Program kapsamında Cezaevi Vaizi Hidayet Güvercin tarafından Mekke ve Medine'deki ziyaret yerleri hakkında bilgi verildi. Murakıp Hamidullah Uysal hac hazırlıkları ve bir arada yaşama bilincini anlatırken, Din Hizmetleri Uzmanı Fatma Fidan ise haccın hikmeti, sembolleri, çevre bilinci ve kadınlara özgü dini konular üzerine sunum yaptı. Uzman Doktor Fazıl Koçaş da hac sürecinde dikkat edilmesi gereken sağlık tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Hac yolculuğu öncesinde sağlık hazırlıkları kapsamında hacı adaylarına yönelik aşı uygulamasının 10 Nisan 2026 tarihinde Anamur İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında yapılacağı bildirildi.

Mersin İl Müftülüğü koordinasyonunda oluşturulan 240 kişilik 'Çukurova 5. Kafile'de Anamur'dan 20 hacı adayının yer aldığı belirtildi. Hacı adaylarının 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 04.30'da Anamur Otogar Camii önünde toplanacağı, saat 05.00'te Çukurova Havalimanına hareket edeceği kaydedildi. Kafilenin aynı gün saat 14.55'te uçakla Cidde'ye gideceği, dönüşün ise 11 Haziran 2026 tarihinde Medine'den yapılacağı ifade edildi.

Yetkililer, düzenlenen eğitimlerin hac ibadetinin bilinçli, düzenli ve güvenli şekilde yerine getirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.