Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Suphi Öner Öğretmenevi’nde düzenlenen “Disiplin, Ödül ve Etik Semineri”nin kapanış programına katıldı.

81 ilin personel işlerinden sorumlu şube müdürleri ile İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen program, değerlendirme konuşmalarıyla tamamlandı.

Kapanışta konuşan Özdemirci, disiplin kavramına modern bir bakış açısı getirdiklerini belirterek, disiplini bir ceza mekanizması değil, bireyin öz denetim becerisi olarak tanımladıklarını ifade etti. Disiplin ve ödül süreçlerinin etik değerlerle birleştiğinde anlam kazandığını vurgulayan Özdemirci, eğitimde adalet ve vicdanın ön planda tutulması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne de değinen Özdemirci, modelin akademik başarının yanı sıra millî ve manevi değerlerle donanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Özdemirci, seminerde elde edilen kazanımların eğitim kurumlarında daha adil ve sağlıklı bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.