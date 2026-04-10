Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Tekmen Mahallesi'nde bulunan ve kısa süre önce elektrik kaynaklı yangın nedeniyle zarar gören Tekmen Merkez Camii'nde incelemelerde bulundu.

Caminin bakım ve onarım sürecine ilişkin Tekmen Mahalle Muhtarı Ahmet Gül ve görevlilerden bilgi alan Kaymakam Topsakaloğlu, yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının önemine dikkat çekerek, ibadethanenin yeniden vatandaşların hizmetine sunulması gerektiğini ifade etti.

Ziyaret kapsamında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Topsakaloğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Programa İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muhammet Yıldırım da katıldı.