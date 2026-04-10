Binlerce yıllık Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan geleneksel okçuluk, Mersin'de düzenlenen il elemeleriyle genç sporcuları bir araya getirdi.

Akdeniz Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Puta İl Elemeleri'nde dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Seyfi Ali Türkoğlu Stadında düzenlenen şampiyona; Akdeniz Belediyesi, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Organizasyonda farklı yaş kategorilerinde yarışan sporcular, geleneksel okçuluk kültürünü yaşatırken hedeflere isabet sağlamak için kıyasıya mücadele etti.

İl genelindeki 13 ilçeden toplam 150 sporcunun katıldığı elemelerde, genç kemankeşler geleneksel kıyafetleri ve ekipmanlarıyla dikkat çekti. Turnuvaya Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Arı, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Durmaz, TGTOF Mersin İl Temsilcisi Ersin Eker'in yanı sıra çok sayıda öğrenci, spor kulübü temsilcisi ve aileler katıldı.

'Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler' olmak üzere 4 kategoride puta atışı yapan sporculardan dereceye girenler, madalya ve kupalarını protokol üyelerinin elinden aldı. Kendi kategorilerinde başarılı olan sporcuların, önümüzdeki aylarda düzenlenecek bölge ve Türkiye şampiyonalarında Mersin'i temsil etmeye hak kazandığı bildirildi.