Mersin’de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Kırmızı idaresindeki 33 EY 958 plakalı kamyonet ile 65 KD 072 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Saadet Kırmızı (22) hayatını kaybederken, babası Mehmet Kırmızı ile diğer araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildiri üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 5 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Saadet Kırmızı’nın cenazesi de hastane morguna götürüldü.

Kazada oğlunu kaybeden baba Mehmet Kırmızı ile birlikte 3 kişinin durumunun ağır olduğu ve Mersin’e sevk edildikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.