Yüksekova-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Van karayolu Yeni Köprü Tüneli çıkışında sürücüsünün ismini öğrenilemeyen 38 AB 252 plakalı araç ile 22 ABS 400 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.