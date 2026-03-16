Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı Esmer Yiğit için mesai arkadaşları tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Çukurca Devlet Hastanesi'nde görev yapan Esmer Yiğit'in çalışma masası, mesai arkadaşları tarafından karanfillerle donatıldı. Arkadaşları, Yiğit'in fotoğrafını da masasına bırakarak duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Dün Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyü Ormanlı mezrası yakınlarında meydana gelen kazada, Esmer Yiğit'in idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik şarampole yuvarlanmıştı. Kazada sağlık çalışanı Esmer Yiğit hayatını kaybetmişti.

Yiğit'in ani vefatı, görev yaptığı hastanede ve sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Mesai arkadaşları, karanfiller bıraktıkları masası başında Yiğit'i anarak taziyelerini dile getirdi.