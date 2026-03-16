Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde inşa edilecek olan 16 bin metrekare büyüklüğündeki parka Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden İlber Ortaylı'nın adının verileceğini açıkladı. Başkan Çerçioğlu, kente kazandırılacak yeni yaşam alanının hem büyüklüğü hem de taşıyacağı anlam ile Aydın için özel bir değer taşıyacağını belirtti. Başkan Çerçioğlu, parkın yapımına ilişkin ihale aşamasının tamamlandığını ifade etti.

Başkan Çerçioğlu; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilgisi, birikimi, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletin saygısını kazanan, Cumhuriyet tarihinin en önemli tarihçilerinden İlber Ortaylı'nın isminin Aydın'da yaşatılacağını belirtti. Başkan Çerçioğlu, 'Aydınımızın Mimar Sinan Mahallesi'nde yapımına başlayacağımız ve yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alan üzerinde yükselecek olan yeni parkımıza, aramızdan ayrılan çok kıymetli tarihçi İlber Ortaylı'nın adını vermeyi planlıyoruz. İlber Ortaylı, yalnızca akademik çalışmalarıyla değil, tarih bilincini toplumun her kesimine ulaştırma konusundaki çabalarıyla da Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biridir. Ülkemizin kültürel mirasına ve tarihine yaptığı katkılar, gelecek nesiller için her zaman yol gösterici olacaktır.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de, böylesine önemli bir bilim insanının adını kentimizde yaşatarak hem ona duyduğumuz saygıyı ifade etmek hem de gençlerimize tarih bilincinin önemini hatırlatmak istiyoruz. Mimar Sinan Mahallesi'nde inşa edecek olduğumuz bu parkın, İlber Ortaylı Parkı adıyla hemşehrilerimizin buluştuğu, dinlendiği ve gelecek kuşakların büyük değerlerimizi hatırladığı bir yaşam alanı olacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Aydın'ın çehresine değer katacak olan 16 bin metrekarelik yeni yaşam alanı, geniş peyzaj alanları ve sosyal donatılarıyla vatandaşlara nefes aldıracak. Aynı zamanda Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden İlber Ortaylı'nın adını taşıyacak park, kentin kültürel hafızasında da anlamlı bir yer edinecek.