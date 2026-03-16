Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirebilmesi için kent genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını arttırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından planlı ve programlı bir şekilde sürdürülen mezarlık bakım çalışmalarına Ramazan Bayramı öncesinde hız verildi. Çalışmalar kapsamında ekipler, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda trimör ile ot biçme, ağaç ve bitki budama, çevre düzenleme ile genel temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda çalışmaların devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar ise mezarlıklarda gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade ederek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.