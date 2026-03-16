Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Dünya Kadınlar Günü kapsamında TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle üretimin önemli bir ayağını oluşturan kadın çiftçilerle bir araya geldi.

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle düzenlendiği, 'Üreten Kadın, Sürdürülebilir Gelecek' etkinliği, kadın çiftçilere yönelik bilgilendirici sunumlar ve paylaşımlarla gerçekleştirildi. Etkinliğe ayrıca, Avrupa Birliği fonlarından faydalanmış kadın çiftçiler de katıldı.

Kadın çiftçilerle gerçekleştirilen etkinlikte TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın kırsal kalkınma bileşeni olan IPARD Programı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Şef Merve Akkuş ise konuşmasında, sürdürülebilir tarım uygulamalarının mutfaktaki karşılığına değinerek mevsiminde ve yerel gıda kullanımının sağlık ve çevre açısından önemini anlattı. Akkuş ayrıca, atıksız mutfak alışkanlıkları ve üretici ile tüketici arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi konularına dikkat çekti.

Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme

Etkinlikte Gıda Mühendisi ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Asena Perçin Bahadır da gıda güvenliği, kimyasal kalıntı ve pestisit riskleri, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile sürdürülebilir üretim ve sağlıklı toplum arasındaki ilişkiye yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Programın sonunda katılımcılar birlikte iftar yemeğinde buluştu.

'Kadın çiftçilerin güçlenmesi sürdürülebilir geleceğin anahtarı'

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, '2026 yılının Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı ilan edilmesi, kadınların tarımdaki kritik rollerinin küresel düzeyde görünür kılındığı önemli bir fırsat sunmaktadır. Tarım sektöründe kadın emeği hem yerel ekonomilerin sürükleyici gücü hem de sürdürülebilir üretim zincirinin temel unsurlarından biridir. Kadın çiftçiler; gıda güvenliğinin sağlanması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi açısından vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Bu kapsamda, Samsun AB Bilgi Merkezi ve Samsun Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Kadınlar Günü çerçevesinde organize edilen 'Üreten Kadın, Sürdürülebilir Gelecek' etkinliği; Avrupa Birliği'nin toplumsal cinsiyet eşitliği, kırsal kalkınma, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yeşil mutabakat politikalarıyla uyumlu bir tematik program olarak planlanmıştır. Bu etkinlik ile odamızda, üretimin önemli parçalarından olan kadın çiftçilerimizi misafir ettik. Etkinliğe ayrıca Avrupa Birliği fonlarından faydalanmış kadın çiftçiler de katıldı' dedi.

'IPARD programı kırsal kalkınmaya güç katıyor'

Murzioğlu, '2011 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin IPARD programı, TKDK tarafından yönetilmekte olup Türkiye'de kırsal kalkınmaya 1,9 milyar euronun üzerinde hibe desteği sağlamıştır. Türkiye, IPARD aracılığıyla tarım-gıda sektöründe rekabetin artırılması, doğal kaynakların iklim eylemine uyumlu şekilde yönetilmesi ve kırsal alanların cazibesinin güçlendirilmesi hedeflerini izlemektedir. Kadınların tarımdaki rolünün güçlendirilmesi, AB'nin kapsayıcı kırsal kalkınma vizyonunun temel unsurlarından biridir. Kadın çiftçiler, kooperatiflerdeki liderlikleriyle gıda güvenliğine katkı sağlamakta, ekonomik dayanıklılığı artırmakta ve kırsal toplulukları güçlendirmede kritik bir rol üstlenmektedir' ifadelerini kullandı.