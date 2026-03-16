Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), altyapı yatırımlarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışma, yatırım, hizmet ve projeleri birer birer Aydınlılar ile buluşuyor.

ASKİ, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde bir noktada daha kanalizasyon hattı imalatı çalışmalarına başladı. 6698 Sokak'ta yürütülen çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Toplam yatırım maliyeti 3 milyon 300 bin Türk Lirası olan çalışmaların tamamlanması ile Davutlar'ın altyapısı daha da güçlü hale gelecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu, 'Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırımlarımızla Aydınımızın altyapısını güçlendiriyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ' ifadelerini kullandı.