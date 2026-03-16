Iğdır merkez Yüzbaşılar Köyü yolunda, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen yol onarım ve kumlama çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla vatandaşların ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından köy yollarında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yüzbaşılar Köyü yolunda gerçekleştirilen yol onarım ve kumlama çalışmaları tamamlandı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla yolda oluşan bozulmalar giderilirken, yol yüzeyi kumlanarak daha güvenli hale getirildi. Yapılan çalışma sayesinde özellikle kış aylarında sürücülerin daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlaması amaçlanıyor. Yetkililer, vatandaşların ulaşımını daha konforlu, güvenli ve kesintisiz hale getirmek için köy yollarında bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.