Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Iğdır FK evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Yazır

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Wenderson Soares (Alperen Selvi dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin (Florian Loshaj dk. 46), Leandro Bacuna, Ryan Mendes (Ahmet Emin Engin dk. 67), Ali Kaan Güneren (Ali Yaşar dk. 84), Atakan Rıdvan Çankaya, Fode Koita (Gianni Bruno dk. 46), Gökcan Kaya, Güray Vural

Yedekler: Alim Öztürk, Marius Tresor Doh, Tunahan Ergül, Serkan Asan, Melih Akyüz

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Dorde Denic, Mallik Wilks (Jonson dk. 64), Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman (Erdem Gökçe dk. 75), Rogerio Rosario, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan (Nuno Sequeirra dk. 75), Kitsiou (Ahmet Karademir dk. 90), Yiğit Fidan

Yedekler:Berkay Sülüngöz, Enis Safin, Efehan Pekdemir, Ogulcan Asikci, Adnan Uğur, Utku Yuvakuran

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Alperen Selvi (dk. 50) ( Iğdır FK), Dorde Denic (dk. 55) (Pendikspor )

Iğdır'da Bocce sporuna büyük destek
Sarı kartlar: Wenderson Soares, Oğuz Kağan Güçtekin, Ali Kaan Güneren (Iğdır FK)

Kaynak: İHA