Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Ntcham'ın pasında ceza sahası yayı üzerinden Holse'nin gelişine vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-0
53. dakikada Toure'nin pasıyla buluşan Cengiz Ünder'in çaprazdan kaleye vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
56. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Coulibaly'nin ceza sahası yayı üzerinden şutunda top filelerle buluştu. 2-0
63. dakikada Tomasson'un içeri çevirdiği topta seken topa iyi yükselen Holse'nin şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
90+1. dakikada Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda topun başına geçen Asllani, meşin yuvarlağı ve Okan'ı farklı köşelere gönderdi. 2-1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 72), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou (Yunus Emre Çift dk. 89), Olivier Ntcham (Yalçın Kayan dk. 82), Carlo Holse, Tanguy Coulibaly (Afonso Sousa dk. 82), Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji (Cherif Ndiaye dk. 72)
Yedekler: Efe Üstün, Elayis Tavsan, Ali Diabate, Enes Albak, Soner Gönül
Teknik Sorumlu: Sebastian Hahn
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Ammanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Orkun Kökcü (Milot Rashicadk. 78), Cengiz Ünder (Vaclav Cerny dk. 65), El Bilal Toure (Jota Silva dk. 65), Hyun-Gyu Oh (Mustafa Hekimoğlu dk. 88)
Yedekler: Devis Vasquez, Salih Uçan, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Yasin Özcan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Holse (dk. 50), Coulibaly (dk. 56) (Samsunspor), (Asllani dk. 90+1 (pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Satka, Makoumbou, Emre Kılınç, Drongelen, Yalçın (Samsunspor), Murillo, Ersin (Beşiktaş)