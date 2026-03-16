Didim Belediyesi tarafından Mavişehir Mahallesi'nde hayata geçirilen Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kentin önemli yaşam alanlarından biri olarak planlanan proje, tamamlandığında bölgeye modern bir sosyal yaşam alanı kazandıracak.

Çalışmaların sürdüğü alanda yürütülen düzenlemelerle birlikte proje her geçen gün şekillenmeye devam ederken, Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nın mahalle sakinleri için önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor. Proje kapsamında yürüyüş yolları, dinlenme alanları, yeşil peyzaj düzenlemeleri ve farklı yaş gruplarına hitap edecek sosyal alanların oluşturulması planlanıyor. Tamamlandığında Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nın, bölge halkının günlük yaşamına değer katacak ve sosyal yaşamı canlandıracak önemli bir merkez olması bekleniyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Halkımızın nefes alabileceği, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği modern yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı projemiz de bu anlayışın önemli bir parçası. İçerisinde birçok sosyal alanı barındıracak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.