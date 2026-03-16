Konya'nın Karapınar ilçesinde hububat ekili alanlardaki gelişim yerinde incelendi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, şu ana kadar arazide bitki gelişiminin oldukça iyi olduğunu ve kendilerine iletilen herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ifade etti.

Odanın teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ise, hem Karapınar'da hem de Konya Ovası genelinde hububat çıkışlarının oldukça iyi olduğunu söyledi. Soylu, mart ayının soğuk geçmesi nedeniyle bitkilerin gelişiminin biraz yavaş seyrettiğini ancak bunun normal bir durum olduğunu ifade ederek, 'Konya Ovası'nda 1 Ekim ile 2 Mart tarihleri arasında ortalama 250 milimetre yağış düştü. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yaklaşık 125 milimetreydi. Bu yıl yağışların daha fazla olması sayesinde ovada sulama faaliyetleri en az bir ay gecikti. Bu durum yer altı su kuyuları üzerindeki baskıyı da bir miktar azalttı' dedi.

Hububatta rekolte açısından nisan ve mayıs aylarında alınacak yağışların büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Soylu, bu dönemde gerçekleşecek iyi yağışların hem hububat hem de baharlık ürünlerde verimliliği artıracağını ve üretim maliyetlerini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.