Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 LP 539 plakalı otomobilin sürücüsü Nihat Ö., iddiaya göre alkollü şekilde seyir halindeyken Sanayi Kavşağı'nda iki motosiklete çarptı. Yoluna devam eden otomobil sürücüsü, bu kez trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 09 APA 146 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ve 35 BTL 577 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya neden olan sürücü Nihat Ö.'nün yapılan kontrollerde 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Nihat Ö. ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.