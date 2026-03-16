Niğde'nin artistik cimnastik sporcuları, 12-15 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası organizasyonunu yerinde takip etti. Organizasyona katılan genç sporcular, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve milli sporcularla bir araya gelme fırsatı buldu.

Dünya çapından sporcuların mücadele ettiği önemli organizasyonu yakından izleyen Niğdeli sporcular, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen müsabakaları takip ederek önemli bir deneyim elde etti. Sporcular, aynı zamanda Türk cimnastiğinin önde gelen isimleriyle tanışarak unutulmaz anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, genç sporcular için ilham verici nitelik taşıyan bu buluşmanın, gelecekte elde edecekleri sportif başarılara katkı sağlamasının beklendiği ifade edilirken organizasyon süresince sporcuların hem motivasyon kazandığı hem de farklı ülkelerden sporcuları izleyerek kendilerini geliştirme fırsatı bulduğu ifade edildi.