Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 11 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 1-15 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 626 adet sentetik ecza hapı, 70 gram bonzai, 3 bin 50 gram kubar esrar, 31 gram metamfetamin, 18 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. İcra edilen faaliyetler kapsamında yakalanan 41 şüpheli şahıstan 30'u ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 11 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaeevine gönderildi.