Niğde Belediyesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde şehrin kültürel hayatına değer katan etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda, NÖHÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından muhteşem bir 'İlahi Konseri' düzenlenecek. Şehrin kültür ve sanat merkezi haline gelen Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde, 17 Mart Salı günü saat 21.00'de başlayacak olan programda, tasavvuf musikisinin kalplere dokunan birbirinden eşsiz eserleri seslendirilecek.

Dev kadrodan maneviyat dolu eserler

Şef, Doç. Dr. Erhan Zeteroğlu yönetiminde sahne alacak olan konservatuvar ekibi, dinleyicilere manevi huzur dolu bir gece yaşatacak. Konserde kanun, ney, keman, ud, klavye, bağlama, kabak kemane ve ritim sazların eşsiz uyumuyla icra edilecek eserlere; Elifnur Ağan, Sena Nur Kinç, Melike Sezer, Ömer Konaç ve Yunus Emre Akkulu solist olarak hayat verecek.

Saz heyetinde ise Nazlıgül Tok, Huzeyfe Toprak, Osman Erdoğan, Alper Akyol, Tarık Tunk, Onurhan Pamuk, Emircan Akmaz ile ritimlerde Öğr. Elm. Talha Altınçelik, Tuna Kete ve Esma Özbakır yer alarak katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Başkan Özdemir'den konsere davet

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, 'Üniversitemizle el ele vererek şehrimizin kültürel ve manevi iklimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu olmak üzere, kıymetli akademisyenlerimize ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Konservatuvarımızın kıymetli hocaları ve öğrencilerinden oluşan dev bir kadroyla, gönüllere hitap edecek eşsiz bir programa tüm musiki gönüllülerini davet ediyorum' ifadelerini kullandı.