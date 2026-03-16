Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı et ve et ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla hizmet veren TEK Market, yaklaşan bayram öncesi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan markette uygun fiyatlı et almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluşturdu.

Bayram hazırlıkları kapsamında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, piyasa fiyatlarının altında satışa sunulan et ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. TEK Market'te kıyma 650 TL, kuşbaşı et ise 700 TL fiyatla satışa sunulurken, uygun fiyatlı et almak isteyen çok sayıda kişi market önünde uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yoğunluk nedeniyle market çevresinde kalabalık oluşurken, görevliler vatandaşların alışverişlerini düzenli şekilde yapabilmeleri için yönlendirmelerde bulundu. Satışların belirli kurallar çerçevesinde ve kişi başına sınırlı miktarda yapıldığı öğrenildi.