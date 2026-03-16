Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye'de esnaf ziyareti yaptı, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahallede yaşanan sorunların farkında olduklarını belirten Başkan Balaban, altyapı çalışmaları nedeniyle kısa vadede bazı sıkıntılar yaşanabileceğini ancak projenin tamamlanmasıyla Muradiye'nin gelecek 60 yılının güvence altına alınacağını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Başkan Balaban'a, Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Seyit Ali Özmen eşlik etti. Programda Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran ve partililer de yer aldı. Esnafı ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Balaban, vatandaşların yaklaşan bayramını da kutladı.

Sorunlar çözülecek

Muradiye'de en büyük sorunların başında altyapı eksikliği geldiğini belirten Başkan Semih Balaban, bunun giderilmesi için bölgede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, 'Muradiye yıllardır ihmal edilmiş durumda. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu Muradiye'nin sorunlarını çözmek için iki milyar liralık bir proje başlattı. Mahallenin altyapı sorunlarının tamamı bir buçuk yıl içerisinde çözülecek. Biliyoruz, büyük sıkıntılar çekiyorsunuz ancak bir buçuk yıl sonra altyapı problemi kalmayacak, dertleriniz son bulacak' dedi.

'Muradiye bizim için önemli'

Yunusemre Belediyesi olarak Muradiye'de hayata geçirdikleri projeleri de anlatan Belediye Başkanı Balaban şunları söyledi: 'Göreve gelir gelmez Muradiye için hızla harekete geçtik. İlk olarak vatandaşlarımızın belediye işlemlerini yerinde yapabilmesi için Ek Hizmet Binası'nı hizmete açtık. Böylece hizmeti halkımızın ayağına getirdik. Akasya Kafe'yi açarak önemli bir ihtiyacı giderdik. Ardından Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nin ikinci şubesini mahallemizde hayata geçirerek eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladık. Kadınlarımızın önemli bir talebi olan kreşimizi de uygun fiyatlarla hizmete sunduk. Fizyoterapi, psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetlerinin verildiği Ali Çullu Sağlık Hizmetleri Merkezi'ni de mahallemize kazandırdık. Halk Lokantası, Halk Mandıra ve MASKİ hizmetleri de Muradiye'de vatandaşlarımızın ayağına kadar geldi. İnanıyorum ki CHP iktidarında Muradiye, Manisa merkezin üçüncü ilçesi olacak' şeklinde konuştu.