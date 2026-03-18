Hakkari merkez ve bazı ilçelerinde kar ve yağmur etkisini sürdürürken, Irak sınırında yer alan Derecik ilçesi adeta baharı yaşıyor.

Derecik ilçesine bağlı bahar mevsiminin yaşandığı Banya Nergis bölgesi doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgede nergisler açarken, ortaya güzel manzaralar çıktı. Sarı ve beyaz tonlarıyla doğayı süsleyen nergisler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte bölgeye giderek doğanın tadını çıkarıyor. Açan nergisler arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek bu eşsiz manzarayı kaydediyor.

Baharın yüzünü gösterdiği Derecik'te, nergislerin açmasıyla birlikte bölgenin önümüzdeki günlerde daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Banya Nergis bölgesi, baharın gelişiyle birlikte doğaseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.