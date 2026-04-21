Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

İlçe genelinde son günlerde etkisini sürdüren olumsuz hava, kırsal bölgelerde ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Şemdinli-Derecik kara yolu üzerindeki Şapatan Geçidi mevkiinde, yağışın ardından yumuşayan toprağın etkisiyle dağdan kopan taş ve kaya parçaları yola sürüklendi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye karayolları, polis ve Şemdinli Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak, sürücülerin özellikle dağlık alanlardaki güzergahlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.