Şanlıurfa'da tır ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen 2 öğrenciye çarptı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Abide Kavşağında yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 AFB 334 plakalı katı atık toplama tırı, dönüş yaptığı sırada yanından geçmeye çalışan 07 EN 02 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolünü kaybettikten sonra kaldırıma çıkan otomobil, yolun karşı tarafına geçmek için bekleyen ortaokul öğrencileri 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi H.G. ile 11 yaşındaki İ.H.A.'ya çarptı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.