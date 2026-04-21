Yalova'da 3 ayrı kuyumcuda sahte altın satışı yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde faaliyet gösteren 3 farklı kuyumcuda meydana gelen 'sahte altın satışı'na yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde olaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ile bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun 198'inci maddesi kapsamında 'paraya eşit sayılan değerler' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.