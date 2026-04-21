ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binasında İran savaşını protesto eden 62 gazi ile aile üyesi plastik kelepçelerle gözaltına alındı.

ABD'nin başkenti Washington'da İran'a karşı savaşı protesto eden gazi örgütleri, Kongre binasında toplandı. Protestocular, ABD saldırılarında öldürülen İranlıları anmak için kırmızı laleler taşıdı ve 'İran'a karşı savaşa son verin' yazılı pankartlar açtı. Savaş sırasında ölen 13 ABD askerini de anan protestocular, savaş karşıtı sloganlar attı. Capitol Polisinden protestoculara müdahale gecikmedi. Aralarında engellilerin de bulunduğu 62 gazi ve aile üyesi plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.