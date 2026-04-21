Yüksekova-Van kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova-Van kara yolu üzerinde bulunan Musahan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 21 AEU 036 plakalı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA