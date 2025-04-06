Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Kızlar Voleybol Bölge Müsabakaları, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlendi.

Vezirköprü’de ilk voleybol organizasyonu olma sebebiyle oldukça yoğun ilgi gören ve 3 gün süren müsabakalar öncesi Vezirköprü Gençlik Merkezi’nde toplantı ve eşleşmeler yapıldı. Yapılan toplantıya Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Voleybol İl Temsilcisi Nurad Özben Kırca ve takımların antrenörleri katıldı.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, organizasyonun ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan eşleşmeler ve konuşmaların ardından Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül misafirliğinde tüm katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. 4-6 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan müsabakaların sonunda Samsun Temsilcisi Vezirköprü GSHİM Voleybol Takımı, 9 puanla ilk sırada yer alarak, Türkiye yarı finallerinde bölgeyi temsil etme hakkını kazanırken, Ordu ekibi 6 puan ile 2. sırada, Giresun takımı 3 puan ile 3. sırada ve puan alamayan tek takım Sinop temsilcisi ise son sırada yer aldı.

Karşılaşmaların sonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılan takımlara madalya takdim edildi. Birinci olan Vezirköprü GSHİM voleybol takımına Kaymakam Özgür Kaya, ikinci olan Ordu temsilcisine Belediye Başkanı Av. Murat Gül, üçüncü olan Giresun takımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ve Vezirköprü Kütüphane Müdürü Kani Yılmaz, dördüncü olan Sinop temsilcisine ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven madalyaları verdi.