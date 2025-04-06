Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin’de Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Eyüpspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada gelişen sol kanatta topla buluşan Fernandes’in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yerden dışarı çıktı.
14. dakikada sol kanatta Ampem’in kazandırdığı topla ceza sahası içine giren Emre Mor’un çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
16. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Cemali’nin arka direkte indirdiği topa Kerim Alıcı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
23. dakikada Hatayspor’un kendi yarı sahasının ortasında kazandığı serbest vuruşta Massanga topu kalecisine gönderdi. Kaleci Biekaj’ın pasında Massanga’nın uzaklaştırmak istediği top, Görkem’e çarptı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Mame Thiam, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
39. dakikada Görkem’in ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke, topu uzaklaştırdı.
43. dakikada Ampem’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Mor’un sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
Hakemler: Burak Pakkan, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Fernandes, Görkem Sağlam, Bamgboye, Boutobba, Aboubakar
Yedekler: Emir Dadük, Kamil Ahmet Çöretçi, Strandberg, Okoronkwo, Rui Pedro, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Deniz Aksoy
Teknik Direktör: Murat Şahin
Eyüpspor: Berke Özer, Melih, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Emre Akbaba, Emre Mor, Tayfur Bingöl, Prince Ampem, Mame Thiam
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Halil Akbunar, Miguel Vezo, Hüseyin Maldar, Umut Dilan Bozok, Erdem Çalık, Hamza Yiğit Akman, Caner Erkin
Teknik Direktör: Arda Turan
Gol: Mame Thiam (dk. 23) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Luccas Claro (Eyüpspor), Bamgboye (Hatayspor)