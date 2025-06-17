Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu kadim coğrafyada inancı, etnik kimliği ne olursa olsun herkesin bu memleketin asli unsuru olduğunu belirterek, "Mersin’de bu anlayışı büyütmeye, barış ve hoşgörü iklimini hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz, buna kararlıyız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2025 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara havale edilen 21, birimlerden gelen 47 ve gündem dışı 1madde olmak üzere toplam 69 madde görüşüldü.

"Mersin’de barış ve hoşgörü iklimini hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz"

Gündem dışı konuşmalar bölümünde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özel günler ve programlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gadir Hum’un İslam tarihinin mihenk noktalarından bir tanesi olduğundan söz eden Seçer, Alevi vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde bu günü bir bayram olarak kutladıklarını ifade etti. Seçer, "Bu kadim coğrafyada inancımız, etnik kimliğimiz ne olursa olsun hepimiz bu memleketin asli unsurlarıyız ve eşit yurttaşıyız. Zaten bu bilinci kazandığımız noktada aşamayacağımız hiçbir konu ve sorun yok diye düşünüyorum. Mersin’de bu anlayışı büyütmeye, barış ve hoşgörü iklimini hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz, buna kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Bu kenti büyütmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur"

Seçer, geçtiğimiz günlerde katıldığı, Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle düzenlenen ‘Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirge Toplantısı’nı hatırlattı. Seçer, söz konusu zirvenin 1 yıldır devam eden bir çalışma olduğundan söz ederek, "Bu kenti büyütmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Mersin’in potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkartabilmek için merkezi idareden sivil topluma, iş dünyasından yerel yönetime kadar herkesin katkısına ihtiyacımız var. İşte gerçek anlamda ve fiiliyatta katılımcı demokrasi budur. Herkesin söyleyecek bir sözü vardır. Herkes söyleyecek, biz yöneticiler dinleyeceğiz ve en iyi olanı da hep beraber yapacağız" diye konuştu.

"Kentteki bütün paydaşların bir harmoni içerisinde çalışması, kente sağlanabilecek en büyük yarardır"

Kurumlar arasındaki iş birliğinin bir kentin kalkınmasında en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Seçer, "Belediye olarak şunun bilincindeyiz; Mersin’de başta merkezi yönetim, iktidar, iktidara bağlı kamu kurumlar, büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz olmak üzere tüm belediyelerimiz, sivil toplum örgütleri, sendikalar gibi bütün paydaşların bir harmoni içerisinde çalışması, el birliği yapması, kararlarda düşünce birliğine, ortak paydaya ulaşma gayretinin olması bu kente sağlanabilecek en büyük yarardır, kaynaktır ve enerjidir. Bunu son derece önemli buluyorum" şeklinde konuştu.

"Su bir yaşam hakkıdır"

‘17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’ hakkında da değerlendirmeler yapan Seçer, su ve iklim krizinin kapıda olduğunun altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı, Türkiye Belediyeler Birliği ile Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ‘Başka Bir Su Yönetimi Mümkün Panel ve Semineri’ni hatırlatan Seçer, burada konuşma yapıp, görüşlerini aktardığını ve Mersin’deki bazı çalışmalardan örnekler verdiğini dile getirdi. Türkiye’nin su fakiri olmaya doğru gittiğini savunan Seçer, "Kişi başına kullanılabilir su miktarı bundan 20-30 yıl önceye göre yüzde 75 civarında gerilemiş. Bu çok önemli bir rakam. Her geçen gün daha da kötü noktalara gidiyoruz ve şu anda Türkiye’de kişi başına düşen kullanılır su miktarı 1200-1300 metreküp. Bu rakam 1200’lerin, 1100’lerin altına düştüğü noktada direkt su fakiri bir ülke durumuna düşüyorsunuz. Su değerlidir ve önemlidir" dedi.

Kurak bir mevsim geçirdiklerini kaydeden Seçer, yasa gereği temiz su temininin insanların birinci derecede hakkı olduğunu ve büyükşehir olarak bu görevi yerine getirdiklerini kaydetti. Seçer, "Bu yaz netameli geçecek ama her türlü tedbiri aldık. Merkezde bir sorun olmayacak, ancak kırsal ve yaylalık bölgelerde; Silifke, Anamur, Bozyazı ile yazlıkların olduğu Erdemli bölgesinde yoğun nüfustan dolayı kısmi kaynak kurumalarından ve kaynak noksanlığından zaman zaman sorunlar yaşayabiliriz. Umarım hep beraber üstesinden geliriz" diye konuştu.

Mersin’de eğitimde fırsat eşitliğine bir katkı daha: ‘TaşıYanım Projesi’

Üniversiteli öğrencilere yönelik Mersin Büyükşehir tarafından yeni hayata geçirilen taşınma hizmetini de duyuran Seçer, Mersin’de 4 üniversite olduğunu ifade ederek, bu kenti öğrenciler için cazip hale getirmek istediklerini söyledi. Seçer, "Mersin’i 10 numara öğrenci kenti yapalım istiyoruz. Yönetime geldiğimizde Türkiye’nin üniversite kenti sıralamasında aşağı seviyelerindeydik. O çalışmayı yapan kuruluş bizi son 2 yıldır 2. sıraya koydu. Şimdi de bir uygulama başlattık. Üniversite öğrencilerimize taşınma hizmeti veriyoruz. Mersin’de öğrenim gören üniversite öğrencilerimizin şehir içi taşınma sürecini kolaylaştırmak ve bütçelerine destek olmak için hayata geçirdiğimiz TaşıYanım Projemizle ücretsiz nakliye desteği sunuyoruz" diyerek gençlere duyurusunu yaptı. Seçer, başvuruları ve detaylı bilgiler için ’Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi’nden bilgi alınabileceğini belirtti.

Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde yaz okulu kayıtları başladı

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin bugüne kadar 150 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladığından söz eden Seçer, "Burada 120 deney istasyonu, Türkiye’nin en büyük planetaryumu, uzay izleme teleskobu ve her şey var. Burası, çocuklarımız için görsel, işitsel ve deneysel her türlü tecrübeleri yaşayacakları bir yer" dedi. 100. Yıl Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin yeni web sitesinin yayında olduğunu duyuran Seçer, yaz okulu kayıtlarının da başladığını söyledi. Seçer, "Temmuz-ağustos aylarında çocuklarımız çevre, fen, deniz canlıları ve uzay atölyeleri ile bilimin eğlenceli dünyasına adım atacak. Aileler ayrıntılı bilgi için mersinbilimmerkezi.com web sitemizi ziyaret edebilirler" diye konuştu.

Mersin plajları yaza hazır

Kentin dört bir yanındaki 5’i mavi bayraklı 13 plajı yaz sezonuna hazır hale getirdiklerini duyuran Seçer, "Özellikle Yapraklıkoy’da zemininden üst yapısına kadar kapsamlı bir yenileme gerçekleştirdik. Oraya yeni bir konsept de geldi ve en son aldığımız karar gereği orası ailelerin rahat kullanabilmesi için sadece ailelerin alınacağı bir yer haline getirildi. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla temiz, güvenli ve belediye hizmetleriyle donatılmış plajlarımızdan yaralanabilirler" dedi.

"Gülnar’ın su sorunu tarihe karıştı"

Gündem dışı konuşmaların ardından meclis üyelerinin sorularına yanıt veren Seçer, Gülnar (Ilısu) İçme Suyu İsale Hattı İkmal İnşaatı Açılış Törenini yakın zamanda gerçekleştirdiklerini belirtti. Seçer, yaşanan tüm aksilikleri çözüme kavuşturduklarının altını çizerek, "Gülnar’ın su sorunu, 7/24; yağmur, çamur, kuraklık, yüksek ve engin yer fark etmeksizin tarihe karıştı" ifadelerini kullandı.

Seçer, Büyükşehir Belediyesinin 12 ay boyunca sinekle mücadele ettiğini, dönemsel olarak artış yaşanabileceğini kaydederek, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre şu anda ’Alo 185 Çağrı Merkezi’ne gelen sinekle ilgili şikâyetlerde bir artış yok, bir tık daha da az. Dönemsel artışlar, eksilmeler olabiliyor. Mücadele devam ediyor" diye konuştu.