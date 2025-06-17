Karaman’da tarihi kümbeti mesken tutan leylek ailesi dronla havadan görüntülendi.

İmaret Mahallesi’ndeki tarihi İmaret Camisi’nin bitişiğindeki Karamanoğlu İbrahim Bey Kümbetindeki yuvalarında kalan leylekler 3 yavru dünyaya getirdi. Göç rotası üzerinde yaklaşık üç ay önce Karaman’a ulaşan leylekler, kümbet üzerindeki yuvalarına yerleşti. Burada konaklayan leyleklerin 3 yavrusu dünyaya geldi. Her yıl aynı dönemde yuvalarına gelen leylekler, cami cemaati ve vatandaşlarca ilgiyle takip ediliyor. Yuvadaki yavrularını besleyen leylek ise dronla havadan görüntülendi. Mahalleli leylek çiftinin her yıl mart ayının sonunda buraya geldiğini ve yavrularını büyüttükten sonra kış aylarına doğru göç ettiğini söyledi.