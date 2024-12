Seçer: "2025 yılında sosyal politikalar bütçemiz 1.5 milyar lira"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katıldığı bir televizyon programında 2025 yılını değerlendirdi



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2024 yılında sosyal politikalara 830 milyon TL para harcadıklarını belirterek, "2025 yılı için yüzde 80 artırdık ve sosyal politikalara yaklaşık 1,5 milyar TL pay ayırdık. 119 milyon TL olan tarımsal desteği 215 milyon TL’ye çıkardık" dedi.

Seçer, katıldığı bir televizyon programında 2025 yılının değerlendirdi. Programın moderatörlüğünü yapan MGC Başkanı Kaya Tepe'nin, ‘Kendinizi siyasette nasıl tanımlıyorsunuz?’ sorusuna yanıt veren Başkan Seçer, “Aslında bu sorunun cevabı yaklaşık 9 ay önce yapılan seçimlerde ortaya çıktı. Mersin’de sandıktan uzlaşı çıktı. Herkes bir siyasi figür üzerinde ortaklaştı ve hangi siyasi gelenekten gelirse gelsin Vahap Seçer etrafında birleşti. Kullandığınız lisan, uygulamalar, kentte sağladığınız sinerji, adaletli hizmetler, söylem dilinizin kapsayıcı ve kucaklayıcı barış dili olması; işte bütün bunlar sandıktan yüzde 60 oy olarak çıktı” diye konuştu.

“Her 10 kişinin 6’sının teveccühü Mersin’de birçok sorunu ortadan kaldırdı”

Mersin gibi bir kentte ideolojik bağnazlıktan uzak bir şekilde belediye başkanlığı yapmanın önemini vurgulayan Seçer, kendisinin yönetim şekli ve bakış açısının kente çok uyduğunu kaydederek, “Bugüne kadar partime mesafeli olan bölgelerde artık her şey farklı boyutlara geçti. Ön yargılar tuzla buz oldu. Bize farklı gözle bakan kitleler şimdi çok daha samimi, daha içten ve sıcak bakmaya başladı. Sandık; ‘Siz Vahap Başkana hangi yaftaları yapıştırmak isterseniz isteyin, siyasi karalama kampanyalarınız tutmayacak. Biz hizmetlerinden memnunuz. Hizmetleri bir yana, gönül insanı, hizmet insanı, bizleri seviyor ve sayıyor. Biz de onu seviyoruz ve sayıyoruz’ dedi. 31 Mart’ta her 10 kişinin 6’sının teveccühü Mersin’de birçok sorunu ortadan kaldırdı” ifadelerini kullandı.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de saygı duyulacak hizmetler yaptı”

Mersin’de zengin ve fakir uçurumunun fazla olduğunu söyleyen Seçer, 2025 bütçesinde sosyal politikalara ayırdıkları rakamın bilgisini vererek, “Biz, 2024 yılında sosyal politikalara 830 milyon TL para harcadık. 2025 yılı için yüzde 80 artırdık ve sosyal politikalara yaklaşık 1,5 milyar TL pay ayırdık. 119 milyon TL olan tarımsal desteği 215 milyon TL’ye çıkardık. Hangi noktalara dokunacağımızı biliyoruz. Biz insanlara sadece yardım yapalım istemiyoruz, onların üretmesini istiyoruz. Türkiye’nin üretmeye, istihdama ve insanların çalışmasına ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“Bizim en büyük özelliğimiz ayrımcılığı, aracılığı ortadan kaldırdık”

Katılımcıların sorusunu üzerine refakatçi evi 'Dosthane' başta olmak üzere eşi olmayan birçok projeye imza attıklarını ifade eden Seçer, "Bu hizmet Türkiye’nin hiçbir yerinde yoktu. Kente 200-300 kilometre uzak köylerimiz var. Örneğin Ayşe Hanım Gülnar’dan geldi kızını ameliyat ettirdi, nerede kalacak? İşte Mersin Büyükşehir Belediyesi var. Kimseyi araya sokmaya gerek yok. Bizim en büyük özelliğimiz ayrımcılığı, aracılığı ortadan kaldırdık. Onun için 'Teksin Alo 185' var. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesini Teksin üzerinden yönetiyoruz” diye konuştu.

"Yetiştirdiğiniz insan gücüyle marka kent olunuyor”

‘Eğitimde fırsat eşitliği’ alanında yapmış oldukları hizmetlere dair de konuşan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde LGS ve YKS’ye hazırlanan 8 binin üzerinde öğrenci olduğunu ifade etti. Kaynak kitap desteğinden deneme sınavlarına ve LGS öğrencilerine verilen öğle yemeği hizmetine kadar eğitimi her alanda desteklerinin vurgusunu yapan Seçer, “Mersin’de eğitimli nüfusu ne kadar artırabilirsek, iyi üniversitelerde ne kadar çok çocuğumuzun eğitimini sağlayabilirsek kente o kadar fayda sağlarız. ‘Marka kent olacağız' diyoruz. Marka kent; bilim insanı, iyi siyasetçi, şampiyon sporcu, romancı, sanatçı, büyük ve vizyonel iş insanları yetiştirerek olunur. Yetiştirdiğiniz insan gücüyle marka kent olunuyor” dedi.

Kentteki resmi nüfus ile fiili nüfus arasında yüzde 30-35 fark olduğunun da altını çizen Seçer, 6 Şubat depreminin ardından Mersin’de yaşanan süreçten söz etti. Depremin ardından Mersin’in ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmesi için çok ses yükselttiklerini de kaydeden Seçer, şehrin bu statüye alınmadığını hatırlattı. Yeni altyapı yatırımları, yeni su kaynakları ve kanalizasyon sistemleri gibi konularda EBRD, IBRD, IFC ve AFD gibi kuruluşlarla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Seçer, Pamukluk Barajı için IBRD’den hibe bulduklarını ancak, kent ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmediği için bunun iptal olduğunu söyledi.

“Mersin Büyükşehir, mali disiplini sağlanmış bir belediye”

Seçer, 2019 yılında Büyükşehir Belediyesinin yönetimini devraldıklarında, belediyenin ve iştiraklerinin o günkü döviz kuruyla TL cinsi borcunun 530 milyon dolar olduğundan söz ederek, bu borcun şu anda 284 milyon dolar olduğunu ifade etti. Seçer, “Bu da 9 milyara yakın bir para demektir. Yani 5 yıl hizmet etmişiz, bunun yanında da 9 milyar lira bizle alakası olmayan, önceki dönemde bize fatura edilmiş bedeller ödemişiz. 250 milyon dolar borç azalmış. Onun için çok rahatız. Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplini sağlanmış bir belediye” ifadelerini kullandı.

“Biz gelir olarak Türkiye’nin ilk 6’sında olan bir belediyeyiz”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin iştirakleriyle birlikte 2025 yılı bütçesinin 40 milyar lira olduğu bilgisini veren Seçer, şöyle devam etti; "Mersinliler şundan emin olsunlar; gerçekten, belediyelerinin mali disiplini ön plandadır, ne yaptığını bilen bir belediyedir. Stratejik plana, yatırım programına harfiyen uyulur. Herkes ne yaptığını, nerede, ne işlem yapılacağını biliyor. Hangi ay nerede, hangi yatırımlara başlanacak, nerede, ne devam edecek, hepsine hakimiz. Mersinler bu konuda rahat olsunlar. Ne SGK ile ne vergi dairesi ile ne de diğer alacaklılarımızla bizim bir problemimiz yok. Bizim de alacağımız var. Biz gelir olarak Türkiye’nin ilk 6’sında olan bir belediyeyiz.”

Büyükşehir ve MESKİ’nin yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Seçer, Mersin’in tüm ilçelerinde gerekli olan altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi. Söz konusu yatırımlar için hibe ve geri ödemeli krediler temin ettiklerine dikkat çeken Seçer, projelerin bir çoğunun hayata geçmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayını beklediklerini söyledi.

“Bir dönemi başlatıyor, bir vizyonu ortaya koyuyorum”

Konuşmasının devamında Metro Projesi hakkında da bilgi veren Seçer, ilk 5 yılık görev süresi içerisinde meclis tarafından verilmeyen borçlanma yetkisi ve devamında ilgili kurumların imza vermekte gecikmesi nedeni ile gecikmenin yaşandığını söyledi. Seçer, “Biz Mersin merkezde iki projenin Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü’nden onayını aldık. Şu anda Strateji Ve Bütçe Başkanlığı’nda, yatırım programına alındığı zaman kredisini de ayarladık. Ben 3 yıl önce Mersin halkına; ‘Biz Mersin’de raylı sistemler dönemini başlatıyoruz’ dedim. Raylı sistemler demek; yer altı metrosu, hafif raylı, tramvay demek. Biz yaklaşık olarak 13,4 kilometre ile başladık. Bir önceki dönemde bu projeler çalışılmaya başlanmış. Yatırım programına aldık ve temelini attık. Ama şu anda Mersin’in yaptığımız çalışmalarla beraber 45 kilometrelik raylı sistem projesi var. Devlette devamlılık esastır. Ben bir ucundan metroya başlarım, ağır ilerler ama tramvay 2 yılda tamamlanır. Bir sonraki dönem Türkiye’de ekonomik olarak iyi bir tablo olursa, rahat borçlanabilir ve projeyi yapabiliriz. Raylı sistemler 3-5 yıllık projeksiyonlar değil. Ama ben bir dönemi başlatıyor, bir vizyonu ortaya koyuyorum” ifadelerini kullandı.

“2026 yılı sonunda 42 adet elektrikli otobüsümüz olacak”

Toplu taşımada 436 otobüs olduğunu ifade eden Seçer, bunun 272 adedinin kendi dönemlerinde alınan yeni nesil otobüsler olduğundan söz etti. Bunların 205 adedinin CNG’li limon otobüsler olduğunu belirten Seçer, göreve geldiklerinde 12-13 olan filo yaşının şu anda 3’e düştüğünü belirtti. Seçer, otobüs alımlarının yeni dönemlerinde de devam edeceğinin vurgusunu yaparak, şimdi de elektrikli otobüslerin geleceğinin müjdesini verdi. 2025 yılı sonunda 17 adet elektrikli otobüs geleceğini duyuran Seçer, “Bunların tamamı hibe gelecek. Bedel ödemeyeceğiz. 14 adet de şarj ünitemiz hibe gelecek. 2026 sonuna kadar özkaynaklarımız ile alacaklarımız dahil olmak üzere 42 yeni elektrikli otobüsümüz olacak” dedi.

“Yol hizmetleri olarak tüm zamanların en kaliteli hizmeti bizim dönemimizde”

Şehrin dört bir yanında yol çalışmalarına önem verdiklerini ve Mersinlilerin konforlu seyahat etmesini öncelediklerini aktaran Seçer, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Seçer, “Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim; Büyükşehir Belediyesinde yol hizmetleri olarak tüm zamanların en kaliteli, en hızlı, en sonuç alıcı çalışmalarının yapıldığı dönem bizim dönemimiz. Bunu ben değil, vatandaş söylüyor. Bizim yaptığımız iş evladiyelik” diye konuştu.

“1000 yeni sosyal konutu vatandaşlarımıza sunacağız”

Sosyal Konut Projesi’nin hangi aşamada olduğuyla ilgili yöneltilen soruya da Seçer, şöyle yanıt verdi: “Bu ekonomik sıkıntı içerisinde özellikle emeklilerin, yeni evlenme hazırlığı içerisinde olan gençlerin çok ilgi gösterdiği bir konu. Bizim şu anda Tarsus Hürriyet Mahallesi’nde Tarsus Belediyesi ile iş birliği halinde 300 dairelik toplu konut çalışmamız devam ediyor. 2025 yılı içerisinde bunun temelini atacağız. Yine Toroslar bölgesinde belediyemize ait; Cumhuriyet Evleri olarak anılan bölgede 150 konutluk bir çalışmamız var. Biz, 5 yıl sonuna kadar 1000 yeni sosyal konutu vatandaşlarımıza sunalım istiyoruz. Kısa süre içerisinde projeleri neticelendirip temellerini de atacağız.”



“Müftü Deresi Yaşam Vadisi ile muhteşem bir park alanı yapacağız”

Seçer, Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi’nin detaylarını da paylaşarak, “500 dönümlük park alanı Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir sınırları içerisinde yer alıyor. İçerisinde rekreasyonlar alanları, spor alanları, sosyal yaşam merkezleri, her yaştan ve farklı sosyal kültürel yapıdaki insanlar için onların talepleri doğrultusunda muhteşem bir park alanı gerçekleştireceğiz. 2026 yılı içerisinde orada çalışmaları başlatacağız. Bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak, dünyadaki örnekleri de değerlendirilerek çok muhteşem bir proje çıkacağını tahmin ediyorum” diye belirtti.

Sahillerin ranta verilmemesinin sembolü: ‘Adres Okuma Salonu’

Eğitimde fırsat eşitliği noktasında da gençler için çok önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Seçer, sahile yapılan Adres Okuma Salonunun bir sembol olduğunun altını çizerek, “Onun oraya yapılması aslında manidardır. Devlet rantı değil, halkı düşünmeli. Sahiller sağa, sola, ona, buna peşkeş çekilmemeli, halka ve çocuklara açılmalı” diye konuştu. Seçer, gençlerin ders çalıştığı Adres Okuma Salonuna 60 bin üyeliğin olduğunu ve burayı yılda 365 bin çocuğun ders çalışmak için kullandığını sözlerine ekledi.

“25 yıllık imar planı problemini çözüme kavuşturduk”

Mersin’in en önemli sorunlarından olan imar planlarının çok önemli bir bölümünün tamamlandığını ve 25 yıllık problemin çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Seçer, merkez ilçelerin tamamında Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan 1/5000’lik planların bittiğini, ilçe belediyelerinin yapması gereken 1/1000’lik planların da tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. İmar planları ile birlikte yeni iş sahalarının hayat bulacağına dikkat çeken Seçer, “Akdeniz ilçemizde 2 bin 500 hektarlık alanı iş sahası olarak açtık. Umut ediyorum, önümüzdeki yıl orada da çok hızlı bir çalışma olur ve 1-1,5 yıl içerisinde Mersin’de işyeri için arsa sorununu ortadan tamamen kaldırmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaşam Mersin’de daha güzel hale geliyor”

Mersin’in son 6 yıldır Türkiye gündeminde daha sık yer aldığını ve bunda Büyükşehir Belediyesi ve başkanının başarılı çalışmalarının önemli rolü olduğunun altını çizen Seçer, “Fakat sadece bizim, belediyenin başarısı ya da güzel hizmetleri yok. Mersin’de birçok konuda gelişme var. Mersin kendi dinamikleriyle de son derece hızlı gelişen bir kent. Muazzam gelişmeler oluyor. Yaşam burada daha güzel hale geliyor. Mersin insanların ilgi odağı olmaya başladı. Televizyon ekranlarında bir belediye konuşması ya da güzel bir kent tartışması varsa, mutlaka araya bir Mersin kısmı giriyor. Her birimiz hepimizle gurur duymalıyız. Birbirimizi kıskanacak halimiz yok. Biz birbirimizi seveceğiz” ifadelerini kullandı.

Seçer son olarak yeni yıl dileklerini de iletti ve “Dünyada huzur olsun, kavga, savaş, kan, gözyaşı olmasın. Barışsever bir siyasetçi olarak dileklerim bu yönde" dedi.