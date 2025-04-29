Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencisi Nida Nur Turhan , Sırbistan'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda gülle atma branşında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Sırbistan'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda gülle atma branşında ikinci olan Mersin Mezitli İlçesi Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencisi Nida Nur Turhan , Okul Müdürü Berna Özcan , Beden eğitimi öğretmeni Alpaslan Yelçe , antrenör Ali Kilisli ile beraber Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas'ı ziyaret etti.

Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas , Gülle Atma branşında Dünya 2.si olan Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencisi Nida Nur Turhan'a ödül takdim ederek tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.